الرئيس عباس يُعزي عضو المجلس الوطني مالك ملحم بوفاة شقيقه

محمود عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس مجلس العمل الفلسطيني في دبي، مالك ملحم، بوفاة شقيقه الدكتور نائل ملحم.



وأعرب الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية لآل ملحم، وأسرة الفقيد، سائلاً الله، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.