شؤون فلسطينية

مستوطن يدهس مواطنة وطفلها جنوب نابلس

مستوطن يدهس مواطنة وطفلها جنوب نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دهس مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنة وطفلها أثناء مرورهما عبر الطريق الرئيس، في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطناً، دهس المواطنة وطفلها في شارع حوارة قرب دوار (يتسهار)، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وذكرت مصادر طبية، بأن حالة المصابة وابنها مستقرة، وتم تحويلهما إلى أحد المشافي لاستكمال العلاج، فيما حضرت قوة من جيش الاحتلال لمنطقة الجريمة، وعمدت إلى اصطحاب المستوطن وإخراجه من المكان.

 

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