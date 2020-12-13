"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 609 قضايا على مستوى محافظات القطاع



وقالت "النيابة العامة": إن من بين القضايا، 251 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و385 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 123 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الأحد: إنها فتحت تحقيقاً بـ 609 قضية على مستوى محافظات القطاع.وأضافت في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه لم تسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.