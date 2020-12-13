"الخارجية": 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.





ووفق تقرير للخارجية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الإصابات في كل من: الينوي، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5510 إصابات.



وأفاد فريق العمل، المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بأنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.



وبلغ مجمل عدد الوفيات بالفيروس في صفوف جاليتنا حول العالم 327 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 8437 إصابة.

إلى ذلك، أفاد الفريق المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين الطلبة ورجال الأعمال، اليوم الأحد، إلى اسطنبول للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.

رام الله - دنيا الوطن