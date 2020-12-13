سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بالقبض على 24 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 229 مذكرة قضائية، وضبطت 26 مركبة وأتلفت 21 مركبة ودراجة غير قانونية.



وأوضحت بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.





رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على 24 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 229 مذكرة قضائية، فيما ضبطت وأتلفت 26 مركبة غير قانونية كما تم فض حفل زفاف في سلفيت.