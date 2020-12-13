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شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في ضاحية شويكة

إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في ضاحية شويكة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم الأحد ثلاثة شبان واعتقل آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت ضاحية شويكة في طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة بأن ثلاث إصابات وصلت الى مستشفى طولكرم الحكومي اثنتان منها بالرصاص الحي.

وأوضحت الصحة أن إحدى الإصابات بالرصاص الحي في الركبة "مدخل ومخرج" لطفل 15 عاماً وشاب 18 عاماً، وإصابة بالاختناق بالغاز.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان خلال المواجهات التي اندلعت خلال تصدي الشبان لاقتحام ضاحية شويكة.

ويتزامن هذا الاقتحام مع ذكرى استشهاد ابن الضاحية القسامي أشرف نعالوة الذي نفذ عملية فدائية عام 2018 قُتل فيها مستوطنان وأصيب آخر.

واستشهد الفدائي نعالوة بعد مطاردة استمرت 67 يوماً، في اشتباك مسلح بمخيم عسكر في مدينة نابلس في 12-12-2018.

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