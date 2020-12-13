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الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 30 وفاة و2339 إصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3365 والإصابات 259614.

وتوزعت الإصابات على محافظات المملكة على النحو الآتي: العاصمة 910 إصابات، إربد 579 منها 46 في الرمثا، البلقاء 249، الكرك 160، الزرقاء 132، العقبة 115، الطفيلة 64، مادبا 59، عجلون 36، معان 16 منها 11 إصابة في البترا، جرش 13، وفي محافظة المفرق 6 إصابات.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة، وصل إلى 37782، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 112 حالة، وغادرت 83 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1206، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بها ليوم أمس 961 وبنسبة إشغال 23%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بها ليوم أمس 325 وبنسبة إشغال 36%.

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