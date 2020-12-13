هجوم إلكتروني واسع ومُنظم يستهدف شركات إسرائيلية





وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إنه بعد هجوم شركة "شيربيط"، أعلنت هيئة السايبر الوطني، عن هجوم إلكتروني واسع ومنظم جديد، وقع في الأسابيع الأخيرة، ضد عدد من الشركات في إسرائيل.





وأضافت: أن إحدى الشركات، التي تعرضت للهجوم هي شركة البرمجيات "عميطال"، التي تقدم خدمات برمجية لشركات نقل وإمداد معدات طبية وأمنية، منها المخصصة لنقل اللقاحات والأدوية في إسرائيل.





وتابعت (القناة 12): بأن هناك هجوماً آخر "هجوم فدية" تعرضت له شركة "هابانا لابس" التابعة لشركة إنتل، وهجوم آخر تعرضت له شركة "أوريان".

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن عدداً من الشركات الإسرائيلية، تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة، إلى هجوم إلكتروني واسع ومُنظم.