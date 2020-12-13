اثنان بالرصاص الحي.. إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال بضاحية شويكي بطولكرم





وأفادت وزار ة الصحة، بأن مستشفى طولكرم الحكومي تعامل مع ثلاث إصابات من ضاحية شويكي، بينها إصابتان بالرصاص الحي في الركبة "مدخل ومخرج" لطفل (15 عاماً) وشاب (18 عاماً)، بالإضافة إلى إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة.

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينها إصابتان بالرصاص الحي، مساء اليوم الأحد، بعد اقتحامها، ضاحية شويكي، في طولكرم.