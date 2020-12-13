إسرائيل: مخاوف من تأخير بدء حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن هناك مخاوف من تأخير بدء حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا).



ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصادر في وزارة الصحة، بأن الشحنة التي تحتوي على عشرات الآلاف من لقاحات (كورونا) الإضافية المقرر وصولها إلى إسرائيل، سيتأخر وصولها لموعد غير معلوم، مضيفة: أن هذا يولد مخاوف بتأخير بدء حملة التطعيم في إسرائيل.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال اليوم الأحد: إن إسرائيل تستطيع كما يبدو تبكير موعد التطعيم، وذلك وفقاً لاستعدادات صناديق المرضى.



وأضاف في تصريحات في مركزٍ للتطعيم في تل أبيب: "إننا بدأنا نرى نهاية الوباء"، مؤكداً مع ذلك وجوب التقيد بالتدابير الاحترازية، حتى ذلك الحين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال نتنياهو عبر (تويتر): "سنستطيع تبكير موعد إعطاء اللقاحات لسكان إسرائيل على أفضل نحو، والذي أعتبره الأفضل عالميًا".



وتابع: "نرحّب بالطبع بكون السلطة التنظيمية الأمريكية المختصة، بمعنى الـ (FDA)، قد صادقت على لقاح (فايزر)، مما يسمح لنا بالانطلاق، حيث بدأت نهاية الجائحة تلوح في الأفق".