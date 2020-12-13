جنين: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عرابة على حاجز عسكري

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة عرابة جنوب جنين، على حاجز عسكري.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عصام نواف حماد من بلدة عرابة أثناء مرروه على حاجز عسكري زعترة جنوب نابلس.