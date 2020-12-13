قلقيلية: تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح للمحافظة نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة، فإن أكبر عدد من الإصابات كان في مدينة قلقيلية بواقع 11، وفي "باقة الحطب" بواقع 15 إصابة، و"كفر قدوم" 12.



وأعلنت المحافظة تعافي 65 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصلمجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 565 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، بلغ لهذا اليوم 53 إصابة من المخالطين.