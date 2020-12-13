ترمب: هذه الانتخابات هي الأكثر فساداً في التاريخ الأمريكي

انتخابات أمريكية - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في تغريدة عبر (تويتر): إن الانتخابات الأخيرة، هي الأكثر فساداً في التاريخ الأمريكي.



يأتي ذلك بعد وقت قليل من رفض المحكمة العليا في ولاية جورجيا استئناف، لترامب يسعى لقلب نتائج الانتخابات، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.



وكانت المحكمة العليا الأمريكية، رفضت دعوى قضائية، رفعها مدعي عام ولاية تكساس، كين باكستو، لإبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن.



ووفق شبكة (رويترز)، فقد كانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تُطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.



وكان ترامب، يُعلق آمالاً كبيرة على هذه الدعوى، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس، والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها ترامب بأنها "دعوى كبيرة".