رضوان: حماس حريصة بتحقيق الوحدة والتوافق على استراتيجية تقوم على الثوابت والمقاومة





وأضاف في تصريحات غرفة تغريد بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثون لانطلاقة الحركة: أن انطلاقة حماس مثلت إضافة نوعية للعمل المقاوم على أرض فلسطين، مشيراً إلى أن الحركة تؤكد حرصها على تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية تقوم على الثوابت والمقاومة.



وقال: تحية الى كتائب العز والفخار وعلى رأسها القائد العام محمد الضيف، مشدداً على أن "التطبيع خيانة للقضية والأمة و(إسرائيل) لن تكون جارة".



وأكد القيادي في حماس، أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات حماس والمقاومة الفلسطينية، و"لن يهدأ لنا بال حتى حتى ينال الأسرى حريتهم".



وأضاف: حق العودة مقدس ولن يسقط بالتقادم والإجراءات الاحتلالية، وتحية لشعبنا الفلسطيني الذي احتضن حماس والمقاومة، ونبارك له انطلاقة حماس.





وأكد على وحدة شعبنا بالداخل والخارج ووحدة الأرض الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.







رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل رضوان، اليوم الأحد: إن حماس تعاهد الله وجماهير شعبنا أن تبقى محافظة على ثوابت الأمة.