وفد من غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة يزور مدينة روابي

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وفد من غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، مع بشار المصري، في مدينة روابي، عقب تجولهم في مرافقها المتنوعة حيث اطلعوا على آخر تطوّرات المدينة وقصص النجاح رغم التحديّات التي مرّت بها منذ بداية نشأتها.



وضم الوفد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ونائب الرئيس محمد النبالي، وأعضاء مجلس الادارة المهندس محمد عابدين، وبسام رباح، وسميح نبهان، وناجح القاضي، ومريم ابو عين، ونادر مصلح، ومديرة مكتب الرئيس ميسون قرعان، ومدير الإعلام رشا عاصي.



وبحث الوفد مع المصري سبل تعزيز التعاون المشترك، وقضايا هامة للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها، خاصة في ظل الإغلاقات بسبب تفشي جائحة كورونا وأثره الكبير على القطاع الخاص من شركات وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة.



وقال العطاري "فخورين جدا بوجود مدينة نموذجية مثل روابي في فلسطين والتي أنشأت على يد رجل اعمال مميز مثل بشار المصري حيث انها حققت نجاحا جعلها مركز جذب للجميع، وما تشكّله من مصدر أمل لكل فلسطيني".



من جهته، أعرب النبالي عن شكره وامتنانه للمصري لتوفيره آلاف فرص العمل المباشرة في روابي ومثلها غير المباشرة في المنطقة حيث باتت روابي جاذبة للعمال والشركات الكبيرة والصغيرة، لما توفره من مكان مميز للعمل.



كما تم التاكيد على الاستمرار باتباع البرتوكول الصحي واجراءات السلامه العامه في كافة مرافق ومحلات مدينة روابي .



بدوره، قال المصري إن من حق أبناء شعبنا العمل بحرية وكرامة، ونحن بدورنا علينا توفير سبل ذلك لمساندة الناس بإيجاد فرص العمل والمحافظة على موظفينا والاستثمار بهم، وأطلقنا منذ عدة أشهر مشاريع جديدة، وفرص عمل إضافية، وإن شاء الله مستمرون بالبناء والعطاء لأننا نستمد طاقتنا من قوة وإرادة هذا الشعب.



وشدد على أن ما يحتاجه الناس الآن قرارات قياديّة تضمن لشعبنا العيش بكرامة دائمة، لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن فيروس (كورونا) أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وعلينا أن نتأقلم ونطوّر أساليب الوقاية للتعايش مع الواقع الجديد مثل باقي الدول المتقدمة، كما يجب علينا أن ننهض سويّاً باقتصادنا وأن نستثمر في قطاعاتنا الواعدة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة الداخلية، وقطاع البناء والإنشاءات، وهذا ما نقوم به، حيث أطلقنا مسارات سياحية عديدة، وأطلقنا مشاريع اقتصادية كبيرة في مختلف القطاعات، ونستثمر بالتكنولوجيا بشكل كبير لأننا نعي أهمية هذا القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني.



وقال المصري "يمكن أن نختزل الأمر بأنه علينا أن نسعى لننجح وهذا ما عملناه".