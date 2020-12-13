إصابة أسير من رام الله بفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم الأحد، بإصابة الأسير محمد هاني دلايشه من مخيم الجلزون شرقي مدينة رام الله، بفيروس (كورونا).



وأوضح "إعلام الأسرى"، أن الأسير دلايشه يقبع في الحجر الصحي في سجن (عوفر)، علماً بأنه محكوم بالسجن (20 عاماً) قضى منها 15 عاماً.



وبإصابته يرتفع عدد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 138 معظمهم في سجن (عوفر).