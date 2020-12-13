يلتقي أمير قطر غداً.. الرئيس عباس يصل الدوحة بزيارة تستمر يومين







رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العاصمة القطرية، الدوحة، في زيارة رسمية تستمر يومين.وكان في استقباله، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر، منير غنام.وسيلتقي الرئيس عباس يوم غد الاثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سيبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة.