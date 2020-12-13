بيان للشرطة الإسرائيلية: أجواء عاصفة مصحوبة بهطول الأمطار واحتمال حدوث فيضانات الاثنين

وقالت: إنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ بقوات معززة بما في ذلك وحدات الإنقاذ ووحدة المروحيات لإجراء عمليات إنقاذ حال تطلب الأمر وتطالب الجمهور بالحذر والإصغاء للتعليمات.





وأضاف البيان، وفق معلومات وردت للشرطة من مركز الأرصاد الجوية: أن هذا قد يزيد من احتمال حدوث فيضانات، في وديان الجنوب وإيلات وغور الأردن والنقب والبحر الميت.