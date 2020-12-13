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بيان للشرطة الإسرائيلية: أجواء عاصفة مصحوبة بهطول الأمطار واحتمال حدوث فيضانات الاثنين

بيان للشرطة الإسرائيلية: أجواء عاصفة مصحوبة بهطول الأمطار واحتمال حدوث فيضانات الاثنين
فيضانات في إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان للشرطة الإسرائيلية، بأن المنطقة ستشهد بدءاً من غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء، أجواء عاصفة مصحوبة بهطول الأمطار إلى جانب هبوب الرياح.

وأضاف البيان، وفق معلومات وردت للشرطة من مركز الأرصاد الجوية: أن هذا قد يزيد من احتمال حدوث فيضانات، في وديان الجنوب وإيلات وغور الأردن والنقب والبحر الميت.
 
وقالت: إنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ بقوات معززة بما في ذلك وحدات الإنقاذ ووحدة المروحيات لإجراء عمليات إنقاذ حال تطلب الأمر وتطالب الجمهور بالحذر والإصغاء للتعليمات.

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