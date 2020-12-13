رام الله والبيرة: تحذيرات من إمكانية تشديد الإجراءات وإغلاق المحافظة بشكل كامل





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك زيادة كبيرة وملحوظة على عدد الإصابات بالفيروس بسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة.



وتابع محيسن: أنه إذا ما استمر المنحى بالتصاعد واذا ما استمر عدم الالتزام من قبل المواطنين، فسيكون هناك توصيات بتشديد الإجراءات داخل المحافظة وإغلاقها بشكل كامل.



وأشار إلى أن هناك إشكالية حقيقية في القدرة الاستيعابية لأعداد المرضى المتزايد، مضيفا أن نسبة الإشغال عالية فيما يتعلق بعدد الأسرّة المتوفرة لمرضى (كورونا) في مستشفى هوجو تشافيز ومجمع فلسطين الطبي.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة رام الله والبيرة، د.معتصم جمال محيسن، اليوم الأحد: إن المنحنى الوبائي لفيروس (كورونا) في المحافظة في تصاعد مستمر.