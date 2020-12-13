سلفيت: حالة وفاة وخمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبيّن اللواء كميل أن عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة مع هذه الحالة، يرتفع إلى 13 منذ بدء الجائحة.



في السياق، أعلن محافظ سلفيت، تسجيل خمس إصابات جديدة بالمحافظة، بواقع إصابتين في سلفيت، وإصابة واحدة في كل من

"ديراستيا"، و"حارس"، و"اسكاكا".

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل اليوم الأحد، تسجيل وفاة الممرضة معزوزة سليم، (59 عاماً)، من مدينة سلفيت، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).وبيّن كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن المرحومة كانت تعمل في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، وتوفيت في مستشفى "هوجو شافيز" متأثرة باصابتها بفيروس (كورونا)، مع العلم أنها كانت لا تشكو من أي أمراض مزمنة.