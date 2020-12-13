الخليل: إغلاق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأحد، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



ووتم زيارة ومتابعة 175 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 163 منها بشروط السلامة العامة.



كما أغلقت اللجان خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، فيما خالفت سبع منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة.



رام الله - دنيا الوطن