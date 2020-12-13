الرئيس الجزائري: أحتاج بين أسبوع لثلاثة أسابيع للتعافي التام من (كورونا)





ويخضع تبون للعلاج بإحدى المستشفيات في ألمانيا، بعد إصابته بفيروس (كورونا) قبل نحو شهرين.



رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة مصورة للجزائريين، عبر (تويتر)، وذلك للمرة الأولى منذ نحو شهرين.وقال تبون في التسجيل والذي نشره عبر حسابه على (تويتر) إنه في طريق التعافي من (كورونا)، مشيراً أحتاج بين أسبوع إلى 3 أسابيع للتعافي التام.وأكد الرئيس الجزائري، أنه طلب أن يتم الانتهاء من قانون الانتخابات الجديد، خلال عشرة أيام أو 15 يوماً.وقال تبون: إنه يتابع التطورات في البلاد ويعطي توجيهاته لرئاسة الجمهورية كلما تطلب الأمر ذلك.