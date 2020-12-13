جنين: 153 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وبذلك يرتفع إلى 84 إجمالي عدد الوفيات في المحافظة منذ بدء الجائحة، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك).



وفي التحديث اليومي للإصابات فقد سجلت 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 217 حالة شفاء.



