جنين: 153 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، في المحافظة، خلال الساعات الـ 48 الماضية.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، في المحافظة، خلال الساعات الـ 48 الماضية.
وبذلك يرتفع إلى 84 إجمالي عدد الوفيات في المحافظة منذ بدء الجائحة، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك).
وفي التحديث اليومي للإصابات فقد سجلت 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 217 حالة شفاء.
وفي التحديث اليومي للإصابات فقد سجلت 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 217 حالة شفاء.
التعليقات