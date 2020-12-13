الخليل: القبض على 25 مطلوباً للعدالة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأن شرطة الخليل القت القبض على 25 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 100 مذكرة قضائية وضبطت 10 مركبات غير قانونية.



وأكدت الشرطة التحفظ على المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقهم اصولاً، بالإضافة لضبط المركبات غير القانونية ومخالفة أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الأحد، القبض على 25 مطلوباً للعدالة، وضبطت 10 مركبات غير قانونية في الخليل.