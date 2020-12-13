ضبط 15 مركبة من غير الملتزمين بقانون الطوارئ ومنع الحركة بالخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق إجراءات قانون الطوارئ الخاص بفيروس (كورونا) وقرار الإغلاق ومنع التنقل المعلن عنه مؤخراً، فقد قامت الشرطة بضبط 15 مركبة عمومية وخاصة تعمل على نقل المواطنين.



وأضافت الشرطة: بأنه تم حجز المركبات المخالفة مدة أسبوعين إداريا ومخالفة السائقين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها وبقانون الطوارئ حفاظاً على السلامة العامة وتحت طائلة المسائلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم الأحد، 15 مركبة من غير الملتزمين بقانون الطوارئ ومنع الحركة في محافظة الخليل.