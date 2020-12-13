اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.



ووفق مصادر محلية، فقد اندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، دون أن يبلغ عن إصابات.