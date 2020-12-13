الشرطة تغلق ست صالات أفراح و35 محلاً تجارياً لعدم التزامها بإجراءات السلامة بضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية ست صالات أفراح و35 محلاً تجارياً، وحررت مخالفات، تنفيذاً لقرارات الحكومة الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) في ضواحي القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة ضواحي القدس وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس نفذت جولات تفقدية في بلدة الرام شمال القدس لحث المواطنين على الإلتزام بوسائل الوقاية خاصة لبس الكمامات والتباعد الإجتماعي وإغلاق صالات الأفراح والمحلات التجارية وفقا لقرار الحكومة الفلسطينية.



وأضافت بأن الشرطة والقوة الأمنية المشتركة نفذت إغلاق المحلات المخالفة وتوقيع اصحابها على تعهدات لعدم تكرار المخالفة تحت طائلة المسؤولية.