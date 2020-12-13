شؤون فلسطينية

الخليل: إغلاق 130 محلاً تجارياً وتحرير مخالفات لعدم الالتزام بالإجراءات

الخليل: إغلاق 130 محلاً تجارياً وتحرير مخالفات لعدم الالتزام بالإجراءات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة اليوم الأحد، 130 محلاً تجارياً وحررت عدة مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات قانون الطوارئ والإغلاق في محافظة الخليل. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق إجراءات قانون الطوارئ الخاص بفيروس (كورونا) وقرار الإغلاق المعلن عنه مؤخراً، فقد قامت الشرطة اليوم بإغلاق 130 محلاً تجارياً وحررت عدة مخالفات لمواطنين وسائقين وأصحاب المحال التجارية لعدم الالتزام بقانون الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
 
وأكدت الشرطة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها وبقانون الطوارئ حفاظاً على السلامة العامة.

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