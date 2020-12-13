مستوطنون يحرقون أشجار زيتون معمرة بمسافر يطا جنوب الخليل





وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني والأهالي أخمدوا النيران قبل وصولها لمنازل المواطنين.





رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، اليوم الأحد، أشجار زيتون معمرة في أراضي خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة (متسبي يائير)، هاجمت حقول المواطنين في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا، وألقت أجساما مشبوهة أدت إلى اشتعال النيران في مساحات شاسعة، واحتراق ما يزيد عن 400 شجرة زيتون، تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة.