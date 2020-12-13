إسرائيل: قرارٌ بتقصير مدة الحجر الصحي إلى 10 أيام اعتباراً من الثلاثاء





يأتي ذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة في إسرائيل، وفقًا لتوجيهات الوزير يولي إدلشطاين، وبحسب توصيات الجهات المهنية المختصة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وسيجرى الفحص الأول مع الدخول للحجر، والثاني في اليوم التاسع من موعد مخالطة مع مريض مؤكد، على أن تكون المدة الزمنية بين الفحصين الأول والثاني لا تقل عن 24 ساعة.



وبإمكان الجمهور وفق (مكان) إجراء فحص (كورونا) في صناديق المرضى من خلال تحديد موعد للفحص وبدون تحويلة من الطبيب، أو من خلال فحوصات في مواقع "افحص وسافر"



وتناقش غداً لجنة (كورونا) البرلمانية ارتفاع معدل الإصابة بفيروس (كورونا) في المجتمع العربي.





وقال المبادر لعقد الجلسة النائب عن (القائمة المشتركة)، مطانس شحادة إن بعض الاغلاقات في البلدات العربية تُفرض بصورة عنصرية، وإن الخطوات التي تتخذها الحكومة والشرطة في المجتمع العربي غير كافية.



رام الله - دنيا الوطنتبدأ إسرائيل اعتباراً يوم بعد غدٍ الثلاثاء القادم، بعملية تقصير مدة الحجر الصحي إلى 10 أيام، شرط إجراء فحصَيْن لفيروس (كورونا)، تأتي نتيجتهما سلبية.