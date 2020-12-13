دولي

نتنياهو: سيتم تبكير موعد التطعيم ونحن على عتبة نهاية الوباء

نتنياهو: سيتم تبكير موعد التطعيم ونحن على عتبة نهاية الوباء
نتنياهو ووزير الصحة الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد: إن إسرائيل تستطيع كما يبدو تبكير موعد التطعيم، وذلك وفقاً لاستعدادات صناديق المرضى.

وأضاف في تصريحات في مركزٍ للتطعيم في تل أبيب: "أننا بدأنا نرى نهاية الوباء"، مؤكداً مع ذلك وجوب التقيد بالتدابير الاحترازية حتى ذلك الحين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال نتنياهو عبر (تويتر): "سنستطيع تبكير موعد إعطاء اللقاحات لسكان إسرائيل على أفضل نحو، والذي أعتبره الأفضل عالميًا". 

وتابع: "نرحّب بالطبع بكون السلطة التنظيمية الأمريكية المختصة، بمعنى الـ `FDA، قد صادقت على لقاح (فايزر)، مما يسمح لنا بالانطلاق حيث بدأت نهاية الجائحة تلوح في الأفق".

ومن جانبه لفت وزير الصحة، يولي ادلشتين، إلى أنه يمكن البدء بإعطاء اللقاح للطواقم الطبية الأسبوع القادم.

هذا وتستعد قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، للمساهمة في عملية التطعيم من خلال المساعدة في نقل وتوزيع اللقاح.

وتفيد (مكان)، أن مدير عام وزارة الصحة، حيزي ليفي اجتمع مؤخرا مع قائد الجبهة الداخلية، اوري غوردون لبحث هذا الموضوع والإجراءات اللوجسيتية المتعلقة بهذا المضمار.

وأفيد أن اللقاح يجب أن يخزن بدرجة حرارة -70 مئوية، تحت الصفر. 

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