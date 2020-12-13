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الصحة السعودية: لقاح (فايزر) آمن وخضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته

الصحة السعودية: لقاح (فايزر) آمن وخضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن لقاح فيروس (كورونا)، (فايزر) آمن، وقد خضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته.

وقال المتحدث: "إننا نتفهم وجود المخاوف حول لقاحات كورونا"، مؤكدا أن الجهات الرسمية همها سلامة الجميع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت المتحدث إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بـ(كورونا) في المملكة ووصل إجمالي الوفيات بـ(كورونا) في المملكة إلى 6048 حالة.

كما تم تسجيل 202 حالة شفاء جديدة وبلغ إجمالي التعافي  350,549 حالة.

وقال المتحدث إنه للمرة الأولى منذ أشهر تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية، فيما وصل إجمالي الإصابات بـ(كورونا) في السعودية إلى 359,888 حالة.

وقال المتحدت إنه هناك تراجعا ملحوظا في الحالات الحرجة بـ(كورونا) في السعودية حيث بلغت اليوم 499 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة بـ(كورونا) 3291 حالة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن فيروس (كورونا) ينحسر في السعودية لافتة إلى أن جميع مؤشرات (كورونا) في السعودية في منحنى إيجابي، وهناك تراجع في الحالات والإصابات.

وفي شأن اللقاحات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه ليس هناك اختبارات معينة تسبق أخذ لقاح فايزر، وهناك إجراءات روتينية قُبيل تقديم اللقاح.

ولفت إلى أن المتعافين من الإصابة بفيروس (كورونا) سوف يتلقون اللقاح، وأن الأولوية في أخذ لقاح فايزر سيكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال المرحلة الأولى، مشددة على أنه لا صحة أن لقاح (كورونا) "فايزر" يسبب العقم للنساء.

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