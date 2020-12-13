دولي

رئيس شركة (بيونتيك): هذا موعد السيطرة على (كورونا) بالكامل

رئيس شركة (بيونتيك): هذا موعد السيطرة على (كورونا) بالكامل
رام الله - دنيا الوطن
أكد مؤسس شركة (بيونتيك) الألمانية التي أنتجت مؤخرا مع شركة (فايزر) لقاحها لفيروس (كورونا)، أن الوباء العالمي "كوفيد-19" ستتم السيطرة عليه بنهاية الصيف المقبل.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة (بيونتيك): " نأمل أن نتمكن من طرح اللقاح بسرعة كبيرة، مما يقلل بشكل كبير الضغط على المستشفيات"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال إن الأمر سيستغرق تحصين 30% من الأميركيين باللقاحات لبدء ملاحظة الفرق، حسب ما أشار شاهين لمحطة "فوكس نيوز"، مشيرا إلى أن هذا من الممكن أن يتم بحلول نيسان/ أبريل المقبل، على أن يتم السيطرة على الفيروس عالميا مع نهاية صيف 2021.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الجمعة رسميا، الموافقة الطارئة على لقاح فيروس (كورونا) الذي أنتجته شركتي (فايزر) و(بيونتيك)، مما يمهد الطريق رسميا لتوزيع العلاج الذي طال انتظاره على نطاق واسع.

وكان شاهين، الرئيس التنفيذي لـ(بيونتيك) قد قال " في حديث مع وكالة (رويترز) في وقت سابق، إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، يتمثل بزيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: "من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر."

وتابع قائلا إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع "بيونتيك" الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا، والذي تم شراؤه من شركة "نوفارتيس" في ماربورغ بألمانيا.

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