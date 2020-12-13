الصحة بغزة: جميع المستشفيات الحكومة لم يتوقف عملها خلال جائحة (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن جميع المستشفيات الحكومية العامة بالقطاع، تقدم خدماتها بشكل اعتيادي.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، أن المستشفيات الحكومية لم يتوقف عملها خلال جائحة (كورونا).