تنظيم الدولة يشن هجوماً على حافلة ركاب بين ريفي حماة والرقة

أثرية" بهدف مهاجمة حافلات النقل المدنية أو الشاحنات، في محاولة واضحة، لتكريس مزيد الضغوط على طرق نقل البضائع والركاب".



وأضاف المصدر، أن عناصر التنظيم، حاولوا الهجوم على الحافلة التي كانت تعبر الطريق، لتتوجه على الفور مؤازرة من قبل أحد حواجز الجيش السوري القريبة من الموقع، وتم التعامل مع المسلحين عبر عدة وسائط نارية، الأمر الذي أجبرهم على الانسحاب باتجاه بادية الرقة المتصلة جغرافيا ببادية حمص الشرقية ومنطقة التنف، الذي تسيطر عليها القوات الأمريكية، حيث تم تأمين كافة الركاب، ونقل المصابين إلى المشفى.



يذكر أن، خطوط إمداد مفتوحة، تصل بين قاعدة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية ومنطقة ريف حماة الشرقية، وتعتبر هذه المنطقة من أهم مناطق انتشار الخلايا التابعة لتنظيم الدولة المحظور في روسيا، والتي تحاول إحداث خروقات ومهاجمة القرى والبلدات، والتي عاد إليها المدنيون مؤخراً بعد تحريرها من قبل الجيش السوري.



رام الله - دنيا الوطنهاجمت خلايا، يعتقد أنها تابعة لتنظيم الدولة، اليوم الأحد، أحد حافلات النقل المدنية في المنطقة الواقعة على الطريق الواصل بين مدينة الرصافة بريف الرقة وأثرية شرق حماة.وبحسب وكالة (سبوتنك الروسية)، فإن الحافلة، تعرضت لإطلاق نار كثيف ليل أمس السبت، من قبل مسلحين، يتبعون لتنظيم الدولة في منطقة صحراوية، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.بدوره، أوضح مصدر ميداني للوكالة، أن "خلايا تابعة لتنظيم الدولة، استغلت طبيعة المنطقة الصحراوية، وتسللت السبت باتجاه الطريق الذي يصل بين محافظة الرقة وحماة بمنطقة "الرصافة-