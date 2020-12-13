قوات الاحتلال ترصد أربعة أشخاص اقتربوا من السياج الحدودي مع لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش، رصدت أربعة أشخاص، يشتبه بأنهم اقتربوا من السياج الحدودي مع لبنان.



وبحسب المتحدث، فقد أطلقت قوات جيش الاحتلال، النار في الهواء، كإجراء لاعتقالهم، لافتاً إلى أنه بعد ذلك، ابتعد المشتبه بهم عن المنطقة.