الصحة: تسجيل 17 حالة وفاة و1639 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة وهي أعلى حصيلة وفاة منذ بدء الجائحة، بينها 2 في نابلس، 4 جنين، 1 طولكرم، 2 بيت لحم، 1 سلفيت، 1 رام الله والبيرة، 6 قطاع غزة.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1639 إصابة، سجلت على النحو التالي: الخليل (168)، جنين (163)، نابلس (245)، طولكرم (127)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (29)، قلقيلية (52)، طوباس (31)، بيت لحم (85)، ضواحي القدس (62)، أريحا والأغوار (18)، قطاع غزة (406).



وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (209)، جنين (218)، نابلس (118)، طولكرم (104)، بيت لحم (277)، سلفيت (93)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (89)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (700)، قلقيلية (125).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.