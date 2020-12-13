قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من بيت لحم





وقال نادي الأسير: "إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من

بيت لحم وهم: نور خالد قراقع 20 عامًا، وصالح عبد الهريمي 45 عامًا، وفراس إبراهيم راشد 34 عامًا، ومصطفى سلهب 18 عامًا، ومحمود عبد الغني سلهب 18 عامًا، ومن بلدتي العيزرية وأبو ديس في القدس اعتقل الاحتلال، يزن خالد محيسن، وعطا ماهر حمدان.





ويُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس ثلاثة مقدسيين من العيساوية وهم: موسى هيثم مصطفى، وتيسير يوسف محيسن، ومحمد بكر مصطفى.







رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين من الضفة خمسة منهم من بيت لحم.