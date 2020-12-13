شؤون فلسطينية

مخطط إسرائيلي لشرعنة 70 بؤرة استيطانية بالضفة

مخطط إسرائيلي لشرعنة 70 بؤرة استيطانية بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مخطط إسرائيلي بهدف شرعنة المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن وزارة الاستيطان هي التي صاغت النقاط الرئيسية للمخطط والذي تم تجميده سابقا. 

وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، أن المشروع جرى تأجيل طرحه على الحكومة للمصادقة عليه، وذلك نتيجة خلافات بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الاستيطان تساحي هنغبي، وعدم الاتفاق عليه حتى الآن. 

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن شرعنة 70 مستوطنة وبؤرة استطانية بالضفة، إلى جانب توفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها. 

وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان لإجراء التخطيط في تلك التجمعات، و5 ملايين أخرى لإجراء التخطيط للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج). 

وفقًا للمشروع، فإن على "الإدارة المدنية" الموافقة على الفور من خلال ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر، بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية.

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