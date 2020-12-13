شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى

عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
واصل عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية احتفاء بعيد الحانوكاة "الأنوار" اليهودي، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأفادت مصادر مقدسية أن 130 مستوطنا بينهم 40 طالب معاهد يهودية متطرفة اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد انتهاء الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية والتي تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى".

وفي تصعيد مستمر ضد الأقصى، قام مستوطنون بالانبطاح على الأرض بمنطقة باب السلسلة في الأقصى ضمن طقوسهم التلمودية وفي مقدمتهم المتطرف "يهودا عتصيون".


ورفع المتطرف الإرهابي "يهودا عتصيون" مخططا للهيكل المزعوم أمام مجموعة من المستوطنين اليوم خلال اقتحامه للمسجد الأقصى.

وقاد المتطرف "يهودا عتصيون" اقتحام المستوطنين، وهو صاحب فكرة إنشاء تنظيم سري استيطاني للاغتيالات والأعمال الإرهابية، وهو الذي خطط لتفجير قبة الصخرة في ثمانينيات القرن الماضي.

وأدى المستوطنون طقوسا دينية وتلمودية استفزازية، فيما واصلت قوات الاحتلال إخلاء المنطقة الشرقية ومنطقة مصلى باب الرحمة خلال فترة اقتحامات المستوطنين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.

وكانت جماعات الهيكل قد طالبت قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وحذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري من خطورة الطلب الذي تقدمت به الجماعات المتطرفة مؤخرا من حكومة الاحتلال لبناء مدرسة تلمودية في الساحة الشرقية للأقصى، بهدف وضع موطئ قدم فيها بعدما فشلوا في السيطرة على باب الرحمة وتحويله إلى كنيس.

ونبه الشيخ صبري الى أن الاحتلال يحاول سلب صلاحيات الأوقاف في الأقصى والسيطرة تدريجيا على المدينة المقدسة، مضيفا أن سياسة التقسيم الزماني والمكاني التي يحاول الاحتلال فرضها بدأت منذ عشرات السنوات لكن تصدي المقدسيين وأهل الداخل المحتل لذلك المخطط منع فرض سياسة الاحتلال على القدس.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

أخبار ذات صلة

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من بيت لحم

مخطط إسرائيلي لشرعنة 70 بؤرة استيطانية بالضفة

مخطط إسرائيلي لشرعنة 70 بؤرة استيطانية بالضفة

نزال: هناك زيادة في عدد مصابي (كورونا) ممن يحتاجون للعلاج في المستشفيات

نزال: هناك زيادة في عدد مصابي (كورونا) ممن يحتاجون للعلاج في المستشفيات

حماس: إلغاء مهرجان الانطلاقة الـ 33 لصالح دعم شعبنا بظل جائحة (كورونا)

حماس: إلغاء مهرجان الانطلاقة الـ 33 لصالح دعم شعبنا بظل جائحة (كورونا)

محافظ جنين: تسجيل سبع حالات وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

محافظ جنين: تسجيل سبع حالات وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

قطر: الرئيس عباس يصل الدوحة مساء اليوم ويلتقي بالأمير تميم غداً

قطر: الرئيس عباس يصل الدوحة مساء اليوم ويلتقي بالأمير تميم غداً

إعلام الاحتلال: مباحثات صفقة تبادل أسرى تسارعت مؤخراً بسبب (كورونا) بقطاع غزة

إعلام الاحتلال: مباحثات صفقة تبادل أسرى تسارعت مؤخراً بسبب (كورونا) بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

مواجهات وإصابات خلال مداهمات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة

مواجهات وإصابات خلال مداهمات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الأسبوع

منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الأسبوع

منوعات

شاهد: بعد(الفوتوسشن) الفاضح..سلمى الشيمي &#34;لاموني الي غارو مني&#34;

شاهد: بعد(الفوتوسشن) الفاضح..سلمى الشيمي "لاموني الي غارو مني"

بعد روايات الإنفصال.. مصدر مقرب من تيم حسن ووفاء الكيلاني يكشف حقيقة طلاقهما

بعد روايات الإنفصال.. مصدر مقرب من تيم حسن ووفاء الكيلاني يكشف حقيقة طلاقهما

شاهد:بعد صورتها شبه العارية..يسرا اللوزي&#34;بحب الناس تشوفني زي ما أنا&#34;

شاهد:بعد صورتها شبه العارية..يسرا اللوزي"بحب الناس تشوفني زي ما أنا"

شاهد: أحدث ظهور لإبنة نيللي كريم

شاهد: أحدث ظهور لإبنة نيللي كريم

إلهام شاهين تتراجع عن الإعتزال لهذا السبب

إلهام شاهين تتراجع عن الإعتزال لهذا السبب

شاهد: تامر حسني يقلد مصطفى قمر في الغناء بشكل صادم

شاهد: تامر حسني يقلد مصطفى قمر في الغناء بشكل صادم

رسالة موجعة من والدة شكران مرتجى في يوم ميلادها

رسالة موجعة من والدة شكران مرتجى في يوم ميلادها

شاهد: وصلة رقص لابنتا أحمد زاهر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: وصلة رقص لابنتا أحمد زاهر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: منى السابر &#34;ابنتي تعاني من مشاكل نفسية وعائلة الترك تحب الخراب&#34;

شاهد: منى السابر "ابنتي تعاني من مشاكل نفسية وعائلة الترك تحب الخراب"

شاهد: عمرو دياب يغني &#34;محسود&#34; وعلامات الحزن تظهر عليه

شاهد: عمرو دياب يغني "محسود" وعلامات الحزن تظهر عليه

عربي

البحرين تُعطي الموافقة على استخدام لقاح (سينوفارم) الصيني

البحرين تُعطي الموافقة على استخدام لقاح (سينوفارم) الصيني

بعد أقل من شهر على وفاة أخيه.. وفاة محمد شقيق وليد المعلم

بعد أقل من شهر على وفاة أخيه.. وفاة محمد شقيق وليد المعلم

ضاحي خلفان: إسرائيل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أرض العرب.. وحماس خُلقت لتُفشل فتح

ضاحي خلفان: إسرائيل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أرض العرب.. وحماس خُلقت لتُفشل فتح

(نيويورك تايمز) تكشف عن &#34;الوسيط&#34; في تطبيع المغرب وإسرائيل

(نيويورك تايمز) تكشف عن "الوسيط" في تطبيع المغرب وإسرائيل