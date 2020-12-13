نزال: هناك زيادة في عدد مصابي (كورونا) ممن يحتاجون للعلاج في المستشفيات



وأوضح نزال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أن محافظة جنين، تشهد ازدياداً في أعداد المصابين بـ (كورونا)، مبيناً أن أعداد المرضى المنومين في قسم (كورونا) بمستشفى جنين حتى يوم أمس، بلغ 53 مريضاً بينهم 11 كانوا بحاجة للعناية المكثفة، مشيراً إلى أنه تم إضافة 7 أسرة للعناية المركزة في المستشفى.



وأضاف: أنه تم أيضاً افتتاح أقسام جديدة لعلاج (كورونا) في مستشفى الخليل الحكومي؛ لمساعدة مستشفى دورا في تقديم الخدمة والعلاج اللازمين لكافة المرضى.



وأشار مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، إلى وجود أعراض شديدة على بعض مرضى (كورونا)، مبيناً أنه تم رفع كفاءة المستشفيات كافة من ناحية الأسرة، ومن ناحية لوجستية من خلال تزويدها بالأكسجين السائل المساعد لمحطات توليد الأكسجين، بعد أن أصبحت هذه المحطات غير كافية، نظراً للزيادة المرتفعة في الإصابات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، نجي نزال، اليوم السبت، أن هناك ازدياداً مطرداً في أعداد المصابين بفيروس (كورونا)، ممن يحتاجون إلى العلاج في غرف العناية المكثفة في المستشفيات.