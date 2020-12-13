شؤون فلسطينية

حماس: إلغاء مهرجان الانطلاقة الـ 33 لصالح دعم شعبنا بظل جائحة (كورونا)

حماس: إلغاء مهرجان الانطلاقة الـ 33 لصالح دعم شعبنا بظل جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى الانطلاقة الثالثة والثلاثين للحركة تحت عنوان: (فلسطين عهدة الأحرار).

وقال القيادي في حركة (حماس)، د. نسيم ياسين خلال مؤتمر صحفي من أمام منزل المؤسس الشهيد أحمد ياسين في مدينة غزة: إنه تقرر تسمية فعاليات الانطلاقة الثالثة والثلاثين (فلسطين عهدة الأحرار)، للتأكيد على أن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل، بحسب ما جاء على موقع حركة (حماس) الإلكتروني.

وأوضح، أن حركة حماس، قررت إلغاء مهرجان انطلاقتها لهذا العام، لصالح دعم شعبنا في ظل جائحة (كورونا)، داعيًا أبناء شعبنا إلى تعزيز روح التضامن وإطلاق المبادرات الخيرية بما يعزز صمود شعبنا، كما ودعا أبناء شعبنا إلى الالتزام بإجراءات السلامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس (كورونا).

واستذكر الشيخ المؤسس، أحمد ياسين، الذي قدم نموذجًا في التضحية والعطاء ووحدة الكلمة والعطاء لفلسطين، كما استذكر القادة الشهداء، عبد العزيز الرنتيسي، وإبراهيم المقادمة، وإسماعيل أبو شنب، وجمال منصور، وجمال سليم، والجرحى والأسرى، الذين قضوا على طريق استرداد الأرض.

وأضاف: يا أبناء شعبنا، تطل علينا ذكرى الانطلاقة، وأنتم تسطرون أروع ملامح التحدي، وصد المؤامرات عن قضيتنا الفلسطينية.

وشدد ياسين، على أن انطلاقة حركة (حماس) شكلت علامة فارقة في تاريخ قضيتنا، فالتحديات التي واجهتها الحركة لم تثنها عن واجبها في استنهاض الأمة العربية والإسلامية، لافتًا إلى أن ذكرى الانطلاقة، تأتي في ظل تحديات كبيرة، تمر بها القضية.

وأكد أن حركة (حماس) انطلقت قبل 33 عامًا من منطلق وطني مرسخ بمفاهيم الوحدة ورفض الظلم، كما جاءت الانطلاقة تتويجًا للتعبئة الأخلاقية، لافتًا إلى أن (حماس) لا تزال على العهد حتى تحرير فلسطين.

وشدد ياسين على أن فوهة البندقية والميدان، هما ساحة النزال مع العدو، مشيرًا إلى أن التطبيع والتنسيق الأمني، سيتبدد في وجه أصحابه.

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