روسيا تُسجل 488 وفاة و28080 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا 488 حالة وفاة، و28080 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقد بدأت السلطات الصحية، حملة تطعيم واسعة في مختلف مناطق البلاد.



وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، أن 20277 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و106235 شخصاً.



وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الروسية، تسبب فيروس (كورونا) في وفاة 46941 شخصاً حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات مليونين و653928 منذ بدء تفشي الوباء بروسيا.



وتتوزع الإصابات الجديدة على مختلف الأقاليم الروسية (85 إقليماً)، وسجلت العاصمة موسكو، أكثر المدن الروسية تضرراً جراء تفشي الوباء، 6425 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ 3768 إصابة.



وتجاوز عدد الاختبارات، التي تم إجراؤها في روسيا منذ بداية الوباء للكشف عن المصابين بفيروس (كورونا) 82.6 مليون اختبار حتى الآن.



هذا، وقد أطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، ومن المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس (كورونا)، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.