تفشي إنفلونزا الطيور في مقاطعة يابانية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت السلطات الصحية اليابانية، تفشياً جديداً لإنفلونزا الطيور في محافظة شيغا، لتكون المحافظة العاشرة، التي يتفشى فيها هذا المرض، خلال هذا العام 2020، بحسب وسائل إعلام محلية.



وذكرت وكالة (كيودو)، أن وزارة الزراعة والغابات اليابانية، عقدت اجتماعاً اليوم الأحد، حول انتشار إنفلونزا الطيور، وتعهدت بمساعدة إدارة محافظة شيغا في مكافحة تفشي هذا المرض.



يذكر، أنه تم اكتشاف حالات تفشي العدوى في المحافظات اليابانية: كاغاوا، ميازاكي، نارا، فوكوكا، هيوغو، أويتا، هيروشيما، واكاياما وأوكاياما، وتم إعدام أكثر من 2.5 مليون دجاجة في هذه المناطق.