دولي

مجهولون يهاجمون مدرسة في نيجيريا ويختطفون رهائن

مجهولون يهاجمون مدرسة في نيجيريا ويختطفون رهائن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات النيجيرية، أن مسلحين هاجموا مدرسة بشمال غربي البلاد، وأن مئات الطلاب، تمكنوا من الفرار ولا يزال عدد آخر في قبضة المسلحين، مشيرة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد عددهم.

وقالت السلطات النيجيرية في ولاية كاتيسنا، أين وقع الحادث: إن عدداً من الطلاب لا يزالون لدى الخاطفين، فيما تمكن 436 طالباً من الفرار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت السلطات، أن المدرسة عادة ما تضم ​​700 طالب، وأنها تعمل على تحديد العدد بدقة، مشيرة إلى أن بعض الطلاب، أنهوا الامتحانات، وغادروا.

وقالت الشرطة في ولاية كاتيسنا: إن عدداً كبيراً من المسلحين يركبون دراجات نارية، هاجموا مدرسة ثانوية للبنين فى شمال غربي نيجيريا، مساء الجمعة، في محاولة لخطف مُحتملة للحصول على فدية.

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