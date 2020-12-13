صحيفة إسرائيلية تكشف الدولتين العربيتين اللتين ستُطبعان مع إسرائيل بعد المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه وفقاً للتقديرات، فإن الدولة التالية، التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد المغرب، هي سلطنة عمان، وربما تكون السعودية.



وبحسب الصحيفة، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين، يتوقعون انضمام السعودية، حتى قبل تغيير إدارة ترامب، كما أن هناك احتمالاً لتطبيع النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجرز القمر وكذلك إندونيسيا وباكستان وبروناي وبنغلاديش وجزر المالديف.