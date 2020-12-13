محافظ جنين: تسجيل سبع حالات وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين، اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات وفاة، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 48 الماضية، ليرتفع العدد إلى 84 إجمالي عدد الوفيات بالمحافظة منذ بدء الجائحة.



وأشار الرجوب في التقرير اليومي للإصابات بفيروس (كورونا)، نشر على صفحة محافظة جنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه تم تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 217 حالة شفاء.



وأوضح، أن عدد الحالات النشطة في المحافظة وصل إلى 1472 حالة، توزعت على العديد من المناطق، كالتالي: 1428 حالة عزل منزلي، و42 حالة في مستشفى جنين الحكومي، بينها أربع حالات بالعناية المكثفة، وحالتان في المستشفى العسكري.