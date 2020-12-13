إعلام الاحتلال: مباحثات صفقة تبادل أسرى تسارعت مؤخراً بسبب (كورونا) بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هناك تقدماً في المباحثات غير المباشرة، بين إسرائيل وحماس، بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.



وكتب المحلل العسكري في صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عاموس هرئيل، صباح اليوم الأحد، أن المباحثات لإعادة الجنود الأسرى من غزة، تسارعت مؤخراً، بسبب تفشي (كورونا) في القطاع.



وأضاف هرائيل: "أن المباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تسارعت، بسبب اقتناع إسرائيل، أن حماس بحاجة إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".



هذا وكتب المحلل العسكري بالقناة الـ 13 الإسرائيلية، ألون بن دافيد، أن هناك قناعة في إسرائيل، بحدوث فرصة للتقدم في مباحثات عقد صفقة تبادل أسرى جديدة، وذلك على خلفية تفشي (كورونا) بالقطاع.



وأضاف، أن حماس قد لا توافق على المقترح الإسرائيلي، الذي يشترط الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مقابل مساعدات طبية لمواجهة (كورونا)، والإفراج عن أسرى، تحددهم إسرائيل.



وفي السياق، قال المراسل العسكري بصحيفة (يديعوت)، أليؤور ليفي: إن حماس أكدت على حصولها مؤخراً على مقترح جديد من إسرائيل، لعقد صفقة تبادل أسرى جديدة.



ولفت المراسل ليفي، إلى أن حركة حماس، شددت على أن المقترح الإسرائيلي الجديد، لا يتوافق مع شروطها بشأن الإفراج عن الأسرى.



هذا ونشرت عائلة الضابط المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة غزة، هدار جولدين، على حسابها الرسمي بـ (توتير)، صباح اليوم، أنها تبارك عقد صفقة إنسانية مع قطاع غزة، تعيد هدار وأورون إلى الديار.



وأعربت العائلة عن أملها، أن يقوم رئيس الأركان كوخافي، بترك جرعتين من التطعيم ضد (كورونا) لهدار وأورون، من بقية الجرعات المخصصة للجنود، قبل أن يرسلهم إلى حماس بغزة.