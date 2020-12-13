الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة و406 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، أنه تم صباح اليوم الأحد، تسجيل ست حالات وفاة، و406 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وتعافي 700 حالة، وذلك بعد إجراء فحص لـ 1532 عينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقرير اليومي، حول تطورات فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 28345 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9308 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس، بلغ 18843 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 194 حالة وفاة، وإجمالي عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية بالمستشفى 374 حالة، وعدد الحالات الخطيرة والحرجة 187 حالة.