حماس تُعقب على بيان الفصائل الخمسة التي اجتمعت في دمشق

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رام الله - دنيا الوطن

عقّب عضو المكتب السياسي في حركة (حماس)، حسام بدران، على البيان الصادر عن الفصائل الخمسة في دمشق، أمس السبت.



وقال بدران: "تُثمن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الفصائل الخمسة لاستمرار الحوار، وتجديد لقاء الأمناء العامين، وحرصها على وحدة الشعب الفلسطيني، ورص الصفوف بمواجهة التحديات التي تعصف بالوطن، وتهدد الثوابت الوطنية".



وأضاف: "تتفق حماس مع كل ما جاء في البيان، وتؤكد موقفها الثابت من الوحدة الوطنية، واستعدادها للاستمرار بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل، لاستعادة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية، بما في ذلك منظمة التحرير، وفق المرجعيات الوطنية، التي تم التأكيد عليها في اجتماع الأمناء العامين".



وكانت خمسة فصائل فلسطينية، وهي: "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة؛ حركة الجهاد الإسلامي؛ طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، عقدت أمس السبت، اجتماعاً، ناقشت فيه الأوضاع الفلسطينية في ظل التداعيات الوطنية والإقليمية.



وأعلنت تلك الفصائل تمسكها بمواصلة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس من الشراكة الوطنية، بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني على أساس ومرجعية وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006) والتوافق على استراتيجية وطنية، للمواجهة الشاملة للاحتلال وإزالة المستوطنات، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وإطلاق المقاومة الشعبية بكل الأشكال، نحو انتفاضة شاملة، وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني، حتى دحر الاحتلال.